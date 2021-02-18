Узаконить приюты для животных предлагают в Казахстане

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Узаконить приюты для животных предлагает руководитель ОЮЛ «Ассоциация по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова.

«Нам нужно узаконить приюты для животных. Не существует никаких даже минимальных стандартов для приютов для животных, поэтому, открывая частный приют для животных, люди просто покупают земельный участок, строят вольеры и жилищные условия для смотрителей и вот так начинается частная практика. Но рано или поздно они начинают мешать», — сказала Сарсенова на брифинге в четверг.

При этом она отметила, что даже если приют строится на пустыре, то со временем вокруг появляются жилые дома и лай и шум от животных начинает мешать соседям. В связи с этим она отметила, что необходимо законодательно урегулировать этот вопрос.