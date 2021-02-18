Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением Южно-Каспийского циклона пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных и западных регионах сильные. Лишь на юге страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, ночью снег, днем осадки (снег, дождь). Туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -1-3, ночью -13-15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью -7-9.

В Восточно-Казахстанской области снег с дождем, местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, в Жарминском районе 25 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -13-18.

В Актюбинской области снег, низовая метель, гололед, туман ветер 15-20 метров в секунду. Днем -10-15, ночью -13-18.

В Атырауской области днем дождь и снег, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -9-14.

В Жамбылской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Северо-Казахстанской области снег, туман, метель, на большей части ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем -12-17, ночью -22-27.

В Туркестанской области дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +6+11.

В Кызылординской области днем дождь со снегом, ночью без осадков, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области снег, низовая метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -12-17, ночью -15-20.

В Костанайской области снег, низовая метель, гололед, туман, ветер 15-20, местами 25 метров в секунду. Днем -10-15, ночью -18-23.

В Карагандинской области дождь и снег, гололед, туман, низовая метель, ветер 15-20 метртов в секунду. Днем -2+3 (на юге +6), ночью -2-7 (на юге -10-15).

В Алматинской области без осадков, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22, порывы 27 метров в секунду. Днем +11+16, ночью -1+4.

В Мангистауской области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -3-8.

В Павлодарской области снег, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -12-17, ночью -5-10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается ослабление ледовых явлений, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.