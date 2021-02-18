Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Казахстан увеличил число авиарейсов в ОАЭ и Турцию, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года, авиакомпании Scat разрешено выполнение восьми рейсов в неделю в город Рас-эль-Хайм (ОАЭ) из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Караганда со 100% обеспечением пассажиров отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно тому же решению турецким авиаперевозчикам разрешено выполнение двух дополнительных рейсов между городами Алматы и Анталья.

«Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», — заверили в КГА.