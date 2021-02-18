Противники общежития в центральном парке Алматы обратились к Токаеву

Алматы. 18 февраля. КазТАГ – Противники общежития в центральном парке Алматы обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает корреспондент агентства.

«Мы, неравнодушные жители города Алматы, хотели бы со всей решительностью поставить вопрос о строительстве студенческого общежития КазНПУ им. Абая в Центральном парке культуры и отдыха г.Алматы. По проекту запланировано построить 6-этажное здание размером 14,1х45,4м по осям на 327 койко-мест между Детским городком парка с железной дорогой и аттракционами, вплотную к Велотреку имени Винокурова, только что реконструированным для развития детского велоспорта, Военной кафедрой КазНПУ и стадионом «Спартак», — говорится в обращении.

Как уточняется, территория стадиона «Спартак» с несколькими помещениями под спортивные залы, была передана КазНПУ им. Абая «в тяжелые годы после развала СССР, когда у города не было средств на содержание стадиона». Позже тут же стала работать военная кафедра, плац и прочие объекты, не относящиеся к спортивной деятельности.

«Теперь аппетит разыгрался, и речь идет уже о строительстве многоэтажного здания общежития в самом сердце детского парка. При этом, согласно открытым данным, на сегодняшний день в КазНПУ им. Абая обучается около 12 тыс. студентов. Тогда как инфраструктура вуза рассчитана на количество мест, вдвое превышающее нынешнее, в лучшие годы в КазНПУ им. Абая обучалось до 25 тыс. студентов. Многие учебные корпуса и существующие общежития не были загружена даже до пандемии. А с приходом короновируса, все студенты и вовсе обучаются в режиме онлайн и этот режим, по оценкам Министерства здравоохранения РК, будет в той или иной мере сохраняться. Поэтому активное стремление руководства вуза строить новые помещения в данных условиях заставляет задуматься – действительно ли на заповедной территории парка планируется строить общежитие или это впоследствии будет элитный жилой дом?» — пишут алматинцы.

Они уверены, что недопустимо строительство многоэтажного здания в таком значимом зеленом лесном массиве, в котором все алматинцы и гости города отдыхают, приходят на проводимые культурные мероприятия, занимаются спортом, гуляют с детьми и просто дышат свежим воздухом.

«Центральный парк культуры и отдыха является достоянием и гордостью Алматы. Для каждого жителя, данный парк — место воспоминаний с детства. Ведь он берет свое начало с 1856 года. Зеленых зон в нашем загазованном городе и так уже практически не осталось. И решать чьи-то, возможно, меркантильные задачи, жертвуя интересами детей, просто преступно», — отмечается в сообщении.

Активисты уверены, что строительство общежития влечет за собой ряд экологических проблем, таких как: нарушение экосистемы парка, увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха и запыленности, ведь будет вырублено много деревьев и других зелёных насаждений.

«Молодежь бывает разная, а значит нам не обойтись в парке без мусора, окурков, постоянного шума, резкого увеличения количества автомашин, а возможно и ухудшения криминогенной обстановки в парке. Данная часть парка навсегда потеряет свое название «детский». Мы, как жители Медеуского района и близлежащих домов Центрального парка культуры и отдыха крайне возмущены решением построить студенческое общежитие, тем самым уплотнить застройку парка и сделать его «спальным» районом. Ведь на территории парка расположена военная кафедра, где множество студентов ежедневно шумят, мусорят, бросают окурки и бутылки, паркуют машины на газонах, часами прогревают свои авто, создавая дискомфорт всему жилому району», — пишут активисты.

Они утверждают, что стадион «Спартак», на котором проходят занятия по физкультуре студентов, также сдается в аренду, футбольные поля для тренировок, в том числе Лиге любителей футбола для проведения соревнований.

«Дополнительная нагрузка на этот небольшой участок территории — это стихийная парковка машин — студентов военной кафедры, посетителей стадиона и парка, паркующихся на газонах, прогревающих свои машины и выбрасывая в атмосферу канцерогены и токсичные вещества, тем самым ухудшая особый микроклимат, создаваемый зелёным фондом парка для его посетителей. Что будет с парком и ближайшей территорией? Со строительством общежития это будет самое экологически неблагоприятное и небезопасное место.

Уважаемый, Касым-Жомарт Кемелевич, мы просим Вас оказать содействие и дать поручение акиму города Алматы отменить строительство общежития на территории Центрального парка культуры и отдыха. А также, сохранить наш парк для алматинцев, прежде всего, для детей и не дать застраивать его домами. Мы просим увеличить количество зеленых насаждений в парке и сохранить условия для прогулок и семейного времяпровождения. Вместо сомнительного общежития и других учреждений на территории парка нужно построить новые спортивные сооружения и инфраструктуру для развития массового детского спорта. Заранее благодарим Вас и очень надеемся на вашу поддержку!» — резюмируется в сообщении.