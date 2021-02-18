Украинцы считают Верховную раду самым коррумпированным органом в стране — исследование

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Алматы. 18 февраля. КазТАГ – Украинцы считают Верховную раду самым коррумпированным органом в стране, сообщают «Известия».

«49% жителей Украины считают коррупцию главным препятствием для развития страны. Согласно результатам исследования, наиболее коррумпированным органом украинцы считают Верховную раду (38% опрошенных). 23% респондентов считают, что наибольшее число коррупционеров находится в офисе украинского президента, 20% — в министерстве внутренних дел», — результаты данных социологического исследования, опубликованные 18 февраля на сайте Украинского института будущего (UIF).

По мнению жителей страны, наименее коррумпированными структурами являются Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

«Опрошенные также заявили, что наиболее эффективно с коррупцией борются непосредственно сами граждане Украины и общественные организации — 45% и 39%, соответственно. Среди государственных институтов наиболее эффективными 23% опрошенных назвали президента и МВД (16%)», — пишет издание.

Как отмечается, в исследовании также приводятся данные о главных проблемах украинцев: 39% населения отметили тарифы, 36% заявили о низких зарплатах и 35% пожаловались на коррупцию.

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Опрос проводился с 27 января по 5 февраля. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

 

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