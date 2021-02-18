Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Реестр правовых экспертов создадут в Казахстане.

«Предлагается создать реестр научных правовых экспертов, в который могут включаться эксперты со всех регионов, обладающие соответствующими знаниями. Это позволит избежать размытой ответственности юридического лица, справедливо оценивать и достойно оплачивать труд каждого эксперта», — говорится в представленном в четверг в сенате заключении к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества».

Как сообщается, после принятия какого-либо закона его эффективность будет оцениваться на практике. По итогам оценки ежегодно разработчиками будут составляться соответствующие отчеты, что позволит оценивать правоприменение закона и при необходимости корректировать и улучшать его.

Кроме того, законопроектом предлагается проводить широкомасштабную разъяснительную работу, для чего государственные органы должны будут составлять планы мероприятий, обязательные к исполнению.

Закон был принят сенатом во втором чтении.