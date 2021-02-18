Сенат вернул поправки по вопросам добычи урана в мажилис

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента вернул проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана» в мажилис.

«Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства Республики Казахстан в сфере добычи урана. Законопроектом предлагается в рамках государственной экспертизы проектных документов в области добычи урана осуществление независимой экспертизы, проводимой оператором независимой экспертизы проектных документов и анализов разработки. Оператор независимой экспертизы будет определяться уполномоченным органом в области добычи урана и являться юридическим лицом со стопроцентной долей участия государства», — говорится в заключении сенатского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Кроме того, с целью уточнения геологического строения и запасов месторождения урана недропользователям представляется возможность проведения доразведки в период добычи урана; законом вносятся изменения в мониторинг исполнения недропользователем проектов разработки месторождения; исключается мониторинг исполнения недропользователем проектов разработки месторождения посредством ежегодного авторского надзора.

Также законом вводится требование о закреплении в контрактах на добычу урана при наличии прироста запасов месторождения урана, превышающего начальные запасы на тридцать и более процентов, дополнительных обязательств по реализации проекта, направленных на социально-экономическое развитие региона.

После рассмотрения сенат вернул законопроект в мажилис.