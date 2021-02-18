Безграмотное законотворчество опаснее пандемии 18.02.2021 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 224 0 Врач-гигиенист Юрий Анохин о том, как извратили и уничтожили одну из лучших санэпидслужб Похожие материалы: В Казахстане пандемии разводов не случилось 14 стран открыты для казахстанцев во время пандемии Негативные последствия пандемии в соцсфере могут спровоцировать рост преступлений — Токаев «Нас ждут великие дела». «Кордайское побоище: трагедия, которая ничему нас не научила». «Клептократическое общество Казахстана». «Нужна ли нам «фатимизация» казахских женщин и «мухамедизация» казахских мужчин?» Алаколь: сервис просит компетентной поддержки