Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 19 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Акмолинской области 19 февраля ожидается снег. Местами туман, метель, гололед. 18-19 февраля ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от -2+3, местами до -8-13, местами -16-21. В Нур-Султане 18-19 февраля ожидаются осадки (дождь, снег). Туман, метель, гололед. В Кокшетау 19 февраля ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«19 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ожидается повышение температуры ночью до -2+3, днем 2-7 тепла. В Усть-Каменогорске 19 февраля ожидается гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 19 февраля ожидается гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«19 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер северо-западный 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Костанае 19 февраля ожидается метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.