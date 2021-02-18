Бюджет охраны общественного порядка в РК на 2021 год хотят изменить и увеличить в 2,2 раза

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Бюджет охраны общественного порядка в Казахстане на 2021 год хотят изменить и увеличить в 2,2 раза, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» следующие изменения и дополнения: (…) в приложении 1 к указанному постановлению: строки: (…) Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность Т5 181 358 тыс. (цифра за 2021 год – КазТАГ)» (…) изложить в следующей редакции: «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность Т10 716 563 тыс.», — говорится в проекте постановления правительства.

Таким образом, согласно документу «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год, увеличении годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств 2020 года и использовании (доиспользовании) в 2021 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2020 году, и внесении изменений и дополнений в постановление правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» расходы по статье Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» расходы на 2021 год намерены увеличить сразу на Т5,5 млрд.

Расходы по указанной статье в рамках утвержденного бюджета предусматривали выделение в 2021 году Т2 476 193 тыс. на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности по линии министерства внутренних дел. После подписания документа эта сумма может достичь Т5 616 728 тыс. Таким образом, бюджет охраны общественного порядка планируют увеличить в 2,2 раза.