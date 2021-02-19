Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Акимат Алматы призвал временно воздержаться от походов на ледник Богдановича, передает корреспондент агентства.

«Акимат Алматы настоятельно рекомендует воздержаться от походов на ледник Богдановича в текущее время», — сообщили в пресс-службе акима города в пятницу.

Ледник Богдановича расположен в Малоалматинском отроге Заилийского Алатау на юго-запад от Большого Талгарского перевала. Перепад высот: 3160-3360 м над уровнем моря. В районе ледника Богдановича много красивых вершин, хорошо видных из города. Главная вершина и высшая точка района – пик Нурсултан высотой 4376 м, которую акимат называет «самая красивая вершина Заилийского Алатау, визитная карточка Алматы». Другие известные вершины цирка ледника Богдановича: пик Абая, пик Школьник, пик Чкалова, пик Физкультурник, пик Амангельды, пик Пионер, Карлытау.

«Хотим предупредить горожан об опасности походов в межсезонье, когда в горах скользкие тропы и резкие перепады температур в разное время суток. Увеличивается вероятность схода лавин и селей. Всегда проверяйте вероятность осадков именно в горах перед выходом и рассчитывайте время похода», — сказал заместитель руководителя управления туризма Алматы Марат Айнабеков.

Маршрут на ледник начинается с подъема на фуникулере на Талгарский перевал. Пешеходный маршрут до ледника и обратно занимает 5-6 часов. Протяженность пешеходной части – 8 км.