Вертолетную площадку хотят построить в 2021 году в урочище Туюк-су в горах Алматы

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Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Вертолетную площадку планируется построить в 2021 году в урочище Туюк-су в горах Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Для обеспечения безопасности туристов в горах в текущем году запланировано строительство: двух контрольно-спасательных пунктов в Малом и Большом Алматинском ущельях; 14 опорных точек безопасности на отдаленных узловых участках горных маршрутов; вертолетной площадки в урочище Туюк-су; создание единой системы туристской навигации в горной местности; установка 10 радиорелейных мачт (с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды); разработка приложения смарт-навигатора Tau Go», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По данным городских властей, «акиматом Алматы по теме горной безопасности в 2021 году планируется благоустроить дополнительно порядка 120 км горных троп».

«Кроме того, в 2021 году будет создан специальный контрольно-спасательный пункт в горной местности, на котором будет обеспечено круглосуточное дежурство спасателей. Дополнительный штат горных спасателей составит 16 человек», — сказано в сообщении.

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