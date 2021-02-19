Идет политический конфликт мозгов

Последние акции протеста в России имеют еще и биологическую природу

Последняя вспышка протестной активности в России получила много политических, политологических, социально-экономических и психологических оценок, из-за чего в определенной тени оказались биологические взгляды на происходящее. Доктор биологических наук Сергей Савельев считает, что Кремль столкнулся с процессом выхода на арену генерации людей с новой структурой мозга (хорошо разбирающиеся в цифровых технологиях и живущие в них). Когда такие граждане составят 15-17% социально активного населения, то смена власти будет неизбежной.

В среде пользователей Ютуб профессор Савельев известен уже лет восемь как минимум. Он продолжатель и популяризатор идеи «церебрального сортинга». Суть предложений ученого в том, что нужно создать томограф высокого разрешения (пока таких еще нет, но китайцы уже работают в данном направлении) и сканировать мозг людям примерно с 18 лет.

Сергей Савельев (фото с youtube)

Мощный томограф позволит достаточно точно устанавливать, какие участки мозга у человека ярко выражены и, как результат, к каким видам деятельности он склонен в силу своей биологической природы. Если мы обратимся к теме живописи, то необходимо развитие минимум трех участков мозга, чтобы человек элементарно воспринимал картины. У качественного живописца работают пятнадцать участков мозга. Если человек гений, то у него определенные участки мозга могут быть в три и более раз развиты по сравнению с некоей средней нормой. Кстати, отсюда и всевозможные социальные отклонения у многих гениев, поскольку избыточное развитие одних блоков ведет к недостатку ресурсов в других участках мозга. В одном из выступлений Сергей Савельев заметил, что вероятность появления Никколо Паганини (по параметрам мозга) в человеческой популяции 10 в 47-ой степени, но, тем не менее, такой человек родился, жил и творил.

Теперь немного в сторону Навального и акций протеста. В силу определенных условий жизни и потребностей правящего класса самой структурой повседневности задаются параметры искусственного отбора. Например, необходимость железнодорожного строительства в Российской империи середины XIX века породила высокий спрос на инженеров. Формально все эти люди работали в интересах правительства и всевозможных банкиров, купцов и промышленников, но при этом развивались и прогрессировали как личностно, так и коллективно.

Доктор Савельев стоит на позиции того, что эволюция человека с появлением хомо сапиенса не закончилась и продолжается по сей день, а в последние столетия и десятилетия скорость этой самой эволюции, отражающейся в структуре мозга, резко выросла. Итак, Россия XIX века и мощный спрос на инженеров. Они создают паровозы, прокладывают Транссиб, производят новые боевые корабли, артиллерийские системы, мосты, а взамен получают высокую заработную плату (по сравнению с крестьянством просто астрономическую). Мало того, что эти люди увеличиваются количественно как социальная группа, они еще заводят семьи, а благодаря наличию материальных и прочих ресурсов выживаемость детей в таких семьях высокая.

На рубеже XIX и XX веков к железным дорогам с сотней новых профессий добавилось электричество, а это еще тысяча направлений, где требуются новые специалисты. Социально активного населения в любой стране не может быть более 6%, поэтому к моменту Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, в группе социально активных жителей людей с новой структурой мозга уже стало порядка 15%. Как результат, смена власти и приход в верхние этажи государства инженеров. Отсюда такой мощный технический и научный взлет СССР после преодоления последствий гражданской войны.

С концом Советского Союза и приходом рыночных отношений сразу оформился спрос на компьютерщиков и всевозможных IT-специалистов, чье профессиональное разнообразие постоянно расширяется. Эти люди сразу получили гораздо большие зарплаты, чем наемные работники «старых» отраслей экономики. С новой силой заработал искусственный отбор, поскольку банкирам, супермаркетам, охранным предприятиям и даже сельхозпроизводителям нужны цифровые технологии.

Состав людей цифровой сферы неоднороден. На одном полюсе собственно разработчики и программисты всего IT-тишного, а на другом те, кого Сергей Савельев называет «гомопады» (образованы от слов «хомо» (человек) и «айпад», «айфон»). «Гомопады» живут в цифровых технологиях, но работа мозга у них на уровне приматов – еда, размножение, доминирование – а неокортекс, отличающий людей от обезьян, фактически не задействован.

В свое время появление письменности привело к тому, что стало возможным размещать информацию на внешних носителях, а не держать всю ее в голове. В случае с «гомопадами» на внешний носитель вынесен интеллектуальный центр, потому что именно айфон является для них хранителем памяти, способом принятия решений, аргументом в дискуссиях. В «гомопадном» случае человек выступает всего лишь инстинктивно-гормональным приложением к гаджету.

Людей с цифровой структурой мозга в социально активном населении России еще не 15%, но уже больше 10%, из-за чего и наблюдается последняя активность. По мнению профессора Савельева, политическое руководство России не понимает, с каким процессом имеет дело. Поэтому столько удивления, транслируемого в провластных медиа из-за социально благополучных мужчин 30-40 лет на акциях протеста в поддержку Алексея Навального.

Кремлевские идеологи и политтехнологи считают, что для дискредитации Навального сделано все возможное, поэтому масштаб протестов и состав людей на них вызывают откровенное удивление. Но люди с новой структурой мозга выступают не за оппозиционера – он всего лишь повод. Они хотят прихода к власти и переделки окружающей среды под свое видение правильного порядка и комфорта.

Правящий класс России перенасыщен людьми, которые сложились на приватизации государственной собственности в 90-ые годы прошлого века. В социальный потолок тем временем уперлись IT-ишники с кардинально иной структурой мозга. Для «цифровых» нынешняя властная и общественная среда дискомфорта и неприемлема из-за особенностей мозга, поэтому они обречены на ее снос.

Сергей Савельев прогнозирует, что как только доля людей с новой структурой мозга достигнет 15-17%, смена власти в России станет неизбежной. Вопрос лишь в степени жертв, потрясений и прочих издержек, связанных с кардинальным изменением правил игры. Кстати, из-за того, что в США искусственный отбор наделяет привилегиями гомосексуалистов, доктор Савельев считает, что масштабные конфликты на такой почве там просто неизбежны уже в ближайшие годы.

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