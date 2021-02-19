Более Т5,5 млрд дополнительно получит МВД РК из бюджета

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Т10,7 млрд инвестиций вместо Т5,1 млрд получит министерство внутренних дел Казахстана из скорректированного бюджета на 2021 год с увеличенными за счет остатков средств 2020 года и целевых трансфертов, бюджетными программами, заявляет министерство финансов (МФ) РК.

«Т10,7 млрд вместо Т5,1 млрд получит МВД РК: дополнительно будут выделены средства на биометрию граждан – Т3,1 млрд, строительство здания института судэкспертизы на 150 сотрудников в Нур-Султане – Т1,9 млрд», — говорится в проекте постановлении «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год…», размещенном на сайте МФ РК.

Согласно информации, удвоятся суммы на строительство здания Сатпаевского горсуда – Т671 млн и здания райсуда в городе Арыс – Т245 млн.

Также инвестиции в создание и ввод в эксплуатацию системы космосвязи «KazSat-2R» вырастут на Т2,2 млрд.