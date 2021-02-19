Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ — Казахстанцев ожидают холодные выходные с осадками в виде дождя и снега, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Южно-Каспийский циклон, вызвавший осадки в виде дождя и снега, начнет смещаться за пределы Казахстана. В тыл ему движется антициклон, который вызовет прекращение осадков», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Как уточняется, теплые дни сменятся морозными ночами, и даже в южных регионах ожидается переход положительных показателей температур в отрицательные.