Нескольких стран отмечают сбои в работе Facebook

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Пользователи из нескольких стран отмечают проблемы в работе приложения Facebook, сообщает ТАСС.

«Неполадки функционирования социальной сети стали наблюдаться в четверг после 20.27 по времени восточного побережья (04.27 пятницы по московскому времени). Большая часть жалоб от пользователей поступает с территории США, Великобритании, Германии и Австралии. О сбоях в России не сообщается», — информацию опубликовали на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса Downdetector, у 52% пользователей приложение не работает, 32% не могут войти в мессенджер, а еще примерно у 14% не работает лента новостей.