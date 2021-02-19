Экс-замглавы холдинга «Зерде» получил пост вице-министра финансов

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Назначен заместитель министра финансов Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Кожахметов с апреля 2020 года и по настоящее время занимал пост заместителя председателя — члена правления АО НИХ «Зерде», в 2017-2019 годы он был управляющим директором НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», а в 2016-2017 годы – заместителем председателя АО «Национальные информационные технологии».