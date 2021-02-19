Токаев расширил полномочия Счетного комитета по части рейтинга ведения бизнеса в регионах

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расширил полномочия Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) по части рейтинга ведения бизнеса в регионах, передает корреспондент агентства.

«В положении о СК (…): пункт 15 (Функции СК – КазТАГ) дополнить подпунктами 29) и 30) следующего содержания: «29) разработка и утверждение методики проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса; 30) проведение рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса», — говорится в указе Токаева.

Пункт 16 (Права и обязанности СК) он постановил дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания: «16-1) рассматривает дела об административных правонарушениях, составляет по ним протоколы и налагает административные взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях».

«В правилах присуждения специальной премии по результатам рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса (…): пункт 2 (Организатором проведения рейтинга является уполномоченный орган в сфере развития и поддержки частного предпринимательства – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «2. Организатором проведения рейтинга является СК», — сказано в указе.

Согласно документу, на СК возлагаются следующие функции:

1) разработка и утверждение методики проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса;

2) ежегодное проведение рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса на основании опросных и статистических данных;

3) внесение результатов проведенного рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса в администрацию президента и оказание содействия в проведении заседаний комиссии по подведению итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса;

4) обеспечение изготовления и оформления дипломов, наградных знаков;

5) подготовка информационных материалов к церемонии награждения победителей;

6) содействие распространению опыта лучших регионов и городов.

«В положении о комиссии по подведению итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса (…): подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции: «1) рассмотрение представляемых СК материалов по результатам проведенного рейтинга, подведение итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса и определение победителей; пункт 4 (В соответствии со своими задачами Комиссия имеет право – КазТАГ) дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) при рассмотрении дополнительных материалов применять поправочные коэффициенты к суммарному объему баллов», — указано в документе.

В состав комиссии по подведению итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса глава государства включил председателя СК.

«Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию», — постановил Токаев.