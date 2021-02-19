МОН про общежитие в Центральном парке Алматы: Нужно изучить вопрос изменения локации

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – В ситуации со строительством общежития в Центральном парке Алматы нужно изучить вопрос изменения локации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«По поручению МОН ректору КазНПУ нужно еще раз рассмотреть возможность изменения локации строительства общежития и проработать данный вопрос совместно с акиматом. Общежитие в любом случае нужно, но это не должно негативно влиять на экологическую обстановку», — сказал в пятницу вице-министр образования и науки Мирас Дауленов.

Напомним, 18 февраля противники общежития в центральном парке Алматы обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Горожане отмечают, что территория стадиона «Спартак» с несколькими помещениями под спортивные залы была передана КазНПУ им. Абая «в тяжелые годы после развала СССР, когда у города не было средств на содержание стадиона». Позже тут же стала работать военная кафедра, плац и прочие объекты, не относящиеся к спортивной деятельности.

«Теперь аппетит разыгрался, и речь идет уже о строительстве многоэтажного здания общежития в самом сердце детского парка», — говорится в обращении.

Активисты, выступающие против застройки территории парка, опасаются, что строительство общежития приведет к ухудшению экологической и криминогенной обстановки, а со временем город вообще лишится популярного места отдыха. Как стало известно, территория парка уже сократилась со 120 до 42 га, а разрешение на строительство общежития выдал в 2018 первый заместитель партии Nur Otan Бауыржан Байбек, занимавший тогда должность акима города.