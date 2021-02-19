13 нарушений выявили по итогам плановой инспекции Qazaq Air

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – 13 нарушений выявили по итогам плановой инспекции авиакомпании Qazaq Air, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«По итогам инспекционной проверки выявлено 13 нарушений. Результаты плановой проверки деятельности АО «QazaqAir» Авиационной администрацией Казахстана (ААК) направлены в авиакомпанию», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Проверкой были охвачены вопросы организации летной эксплуатации, летной годности, процедуры противообледенительной обработки, соответствия стандартам системы управления безопасностью полетов, а также соблюдения норм авиационной безопасности. Инспекция, как отмечается, охватывала медицинскую часть, обслуживание в салоне самолета, выдачи лицензий, сертификатов и является продолжением предварительной инспекции, проведенной ААК. В КГА уточнили, что инспекция была ориентирована на повышение стандартов всей авиационной отрасли в рамках подготовки к аудиту ИКАО.

«QazaqAir в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение трех месяцев, и сертификаты летной годности могут быть отозваны или приняты принудительные меры», — предупредили в КГА.

Как заверили в комитете, «принято решение на период проведения расследования и выяснения причин ранее произошедших авиационных событий, что авиакомпания примет меры по усилению контроля за состоянием пневматиков, и устранение неисправностей тормозной системы, мест стоянок воздушных судов, проведет информирование летного и технического персонала авиакомпании с целью усиления внимания к состоянию шасси и тормозов».

«Авиакомпания обеспечит взаимодействие с производителем воздушных судов и пневматиков при установлении причин авиационных событий. Также была поднята проблема контроля стоянок и взлетно-посадочной полосы, так как механизм указывает на повреждение шин от объектов на земле. Это будет сделано в дальнейшем наземной cлужбой безопасности ААК. Кроме того, в целях повышения состояния безопасности полетов авиакомпании «QazaqAir» будут приняты меры по передаче функций надзора за техническим состоянием из-под юрисдикции авиационных властей острова Аруба в ААК», — сказано в сообщении.

Напомним, 13 февраля КазТАГ сообщал, что с самолетами Qazaq Air менее чем за девять часов произошло два разных авиационных инцидента. Так, 12 февраля в 23.20 у самолета перед вылетом из Нур-Султана в Шымкент лопнула покрышка переднего шасси, а 13 февраля в 8.12 у прилетевшего в Алматы из Нур-Султана самолета обнаружили разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Власти тогда пообещали провести расследование по обоим инцидентам. 16 февраля в КГА после указанных авиаинцидентов заявили об инспекции в Qazaq Air, которую в комитете назвали «плановой».