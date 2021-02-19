Надо взимать налоги с переводов на счета бизнеса от населения – вице-премьер РК

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Задачу взимать налоги с переводов, поступающих на счета казахстанских предпринимателей от населения поставил перед минфином вице-премьер РК Алихан Смаилов.

«Мы видим, хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двузначными цифрами их объем расширяется. Вместе с тем стоит задача фискализации бизнеса предпринимателей, которые обязаны уплатить соответствующие налоги, с учетом тех освобождений, которые в настоящее время были предоставлены», — сказал Смаилов на онлайн-коллегии МФ РК в пятницу.

По его словам, необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих к предпринимателям от потребителей через банковские, мобильные приложения.

Также, надо продвигать разработанное для граждан бесплатное мобильное приложение Е-Salyq Azamat.

«Я сам заходил в приложение Е-Salyq Azamat, пользовался, достаточно удобное приложение. Его надо дальше рекламировать и внедрять в использование нашим населением, налогоплательщиками», — добавил вице-премьер РК.

Важно в 2021 году запустить, по его мнению, информсистему Е- Salyq Business, которая должна позволить легко регистрироваться предпринимателям, уплачивать налоги и сдавать отчеты в авторежиме. Здесь надо учесть предложения бизнеса в части недублирования сведений, простоты и легкости представления сведений в налоговую систему.

Также, нужно сделать единый кабинет налогоплательщика, объединив кабинеты налоговой и таможенной систем.