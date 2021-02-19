«Давление на президента Токаева растет». «Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты?». «Минобр выстрелил в ногу минздрава». «Владельцы «магазинов у дома» заявляют о сворачивании бизнеса»

Сетевой Казахстан 19 февраля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Путин согласился со всеми предложениями Токаева по дальнейшему развитию ЕАЭС» — Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта ТОКАЕВА с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ. Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС… Принято решение о том, что в этом году Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в Кокшетау. Что касается формы проведения данного мероприятия, то конкретное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Владимир Путин выразил согласие со всеми предложениями Касым-Жомарта Токаева в отношении дальнейшего развития ЕАЭС, укрепления его потенциала и авторитета. Президенты условились работать в тесном контакте друг с другом для решения проблем, возникающих в деятельности данного интеграционного объединения.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Главный погонщик в караване ЕАЭС» — Председательство Нур-Султана в Евразийском экономическом союзе выпало на непростой год. Эпидемия коронавируса еще далеко не закончилась, тогда как параметры глобального экономического кризиса по большинству показателей ухудшаются. Нужны одновременно взвешенные и смелые решения, отвечающие требованиям сложного момента… Конечно, Казахстан не стремится при первом «шухере» покинуть ряды ЕАЭС, что лишний раз подтверждает новая повестка от президента ТОКАЕВА. Как результат, все заинтересованные участники готовы прикладывать усилия для получения позитивных плодов от сотрудничества.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Давление на президента Токаева растет» — Ирония происходящего заключается в том, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ, избранный на пост президента не столько народом, сколько Елбасы, сегодня пользуется все большей поддержкой общества и сталкивается все большим противостоянием властных элит. Пожалуй, впервые Елбасы и общество оказались на одной стороне баррикад, а околовластные группировки – с другой. Даже при всей условности этого деления… И наконец, именно растущая поддержка общества – сегодня главный гарант политического долголетия Токаева.

QMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Ашаршылык: не надо путать «политическую окраску» с «политической оценкой»» — Резкое неприятие в стане не только национал-популистов, но и некоторых вроде бы адекватных и интеллигентных людей вызвали нейтральные в общем-то слова, произнесенные председателем сената парламента РК Мауленом АШИМБАЕВЫМ в ходе прошедшего на днях обсуждения за круглым столом темы «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық». А сказал он следующее. Во-первых, что к проблеме следует «подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску» и что «для объективной оценки произошедшего важно учитывать исторический контекст и весь спектр происходивших в тот период событий».

«Возможна ли перезагрузка партийного поля в Казахстане?» — Теперь, когда парламентские выборы позади, власть наверняка ослабит прессинг, и создавать новые партии станет легче. Другой вопрос – есть ли в стране силы, которые в состоянии оформиться в по-настоящему конкурентоспособные и авторитетные политические организации, адекватно реагировать на современные запросы общества, а не только имитировать бурную деятельность накануне выборов? Если нет, то возможно ли их появление в обозримой перспективе? И какое они должны иметь идеологическое наполнение, чтобы быть действительно популярными у казахстанцев? Замир КАРАЖАНОВ, политолог: «Главное – не партийный расклад, а обновленное законодательство». Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог, директор Института евразийской интеграции: «Инициаторы создания новых партий сами совершают серьёзные ошибки».

IA — CENTR . RU . «Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты?» — Казахстанские паблики, посвященные правам и свободам человека, состоящие из гражданских активистов, общественных деятелей и представителей различных НПО, вот уже неделю гудят как разворошенный улей. Правозащитники активно обсуждают резолюцию Европарламента «О ситуации с правами человека в Казахстане», принятую 12 февраля. Они также составляют списки казахстанских государственных чиновников, против которых Евросоюз должен ввести санкции – а-ля список Магнитского.

EXPRESS — K . KZ . «Агентство Moody’s сохранило рейтинг Казахстана на высоком уровне. Остальные, скорее всего, поступят так же» — Международное кредитное агентство Moody’s считает, что, несмотря на сохраняющиеся экономические проблемы, кредитный рейтинг Казахстана остался на допандемическом уровне Baa3 и прогноз позитивен. О том, что это означает для казахстанской экономики, «ЭК» побеседовала с экономическим обозревателем Сергеем ДОМНИНЫМ — Прогнозы таких структур, как правило, консервативнее прогнозов национальных министерств экономики и центральных банков, поэтому чаще оказываются точнее.

«Экс-директор КазНАТОБ о своем увольнении: это неуважение ко мне, как к личности» — Экстренная пресс-конференция в театре оперы и балета – такого события в культурной жизни Казахстана прежде не было. Поводом стало увольнение директора КазНАТОБ им. Абая Аи КАЛИЕВОЙ. В театр за подписью вице-министра культуры пришел приказ об освобождении ее от должности директора. При этом договор о занятии Калиевой этой должности был бессрочный. Тем не менее заслуженного деятеля Республики Казахстан, кандидата педагогических наук, композитора, музыковеда уволили даже без объяснения причин.

EHONEWS . KZ . «Что ждет Казахстан, если правительство не сменит налоговую политику» — И действительно, такая избирательность в налоговой политике, когда выигрывают только сверхбогатые и иностранные добывающие корпорации, вызывает не только недоумение, но и негодование. Например, британской компании «АрселорМиттал Темиртау» давали в течение 10 лет льготный налоговый режим, освобождали от всех нагрузок и тарифов в обмен на обновление оборудования и увеличение объема производства. Ни того, ни другого от Лакшми МИТТАЛА мы так и не увидели. Зато отечественных производителей и мелких предпринимателей государство облагает в полном объеме, без каких-либо скидок. До каких пор это будет продолжаться?

CARAVAN . KZ . «Минобр выстрелил в ногу минздрава» — Министерство образования РК забрало генеральную лицензию у Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО) в Алматы. По-старому он назывался «Алматинская организация по усовершенствованию квалификации врачей»… Такое решение министерства образования всколыхнуло медицинское сообщество. Как же так, это означает закрытие единственного в стране учебного заведения, где учат не школяров, а готовых специалистов!.. Врачи, понимающие проблему, предлагают университет забрать у нынешнего владельца (КазМУНО, кстати, приватизирован в 2015 году), чтобы восстановить систему переподготовки специалистов.

«Отчего у солдат-срочников и курсантов Военного института Сухопутных войск бывает жидкий стул и скудный стол?» — Серьезные проблемы в организации питания в Военном институте Сухопутных войск (бывшее АВОКУ) наконец-то докатились до руководства министерства обороны. Не решаемые годами проблемы тыла, давным-давно выйдя за рамки компетенции одних только командиров частей, перешли в плоскость судебных разборок и затянувшихся тяжб. На кону – огромные суммы по уже состоявшимся лотам общей стоимостью 6 миллиардов 257 миллионов 227 тысяч 766 тенге. И миллионы тенге неустоек, которые некоторые фирмы должны по решению судов выплатить в доход государства за неоднократные срывы договорных обязательств.

KAPITAL . KZ . «Владельцы «магазинов у дома» заявляют о сворачивании бизнеса» — «С начала года из-за нововведений в налоговом учете, многие «магазины у дома» боятся принимать товар, кто-то приостановил свою деятельность, кто-то распродает остатки продукции, кто-то готовится к закрытию», — рассказывает основательница одного из «магазинов у дома» Зухра ДЖАМБАКИЕВА. Она пояснила, что речь идет о введении документа СНТ (сопроводительная накладная на товары) и цифровой маркировки некоторых товаров. Другая предпринимательница Шугла КАБЫКЕНКЫЗЫ говорит, что не все владельцы «магазинов у дома» могут вести сложный финансовый учет, который предусматривают эти новшества. О том, почему внедряемые меры вынуждают сворачивать бизнес, предпринимательницы рассказали в интервью…

KURSIV . KZ . «Названы топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Казахстане» — Данные о зарплатах и численности работников опубликовало Бюро национальной статистики. Самые высокие зарплаты получали работники компаний морского и прибрежного грузового транспорта – почти миллион тенге ежемесячно. У них же отмечен самый значительный рост доходов в 2020 году – более чем на четверть. На втором месте с зарплатой в 835 тыс. тенге – работники нефтяного сектора. «Ноздря в ноздрю» с ними идут специалисты табачных компаний, которые зарабатывали 830 тыс. тенге. Также в десятку высокооплачиваемых профессий попали рекрутеры, специалисты головных компаний, финансовые консультанты, страховщики, работники в сфере обязательного соцстрахования.

KZAIF . KZ . «Спасти и сохранить!» — Не успел затихнуть скандал с проектом застройки Кокжайлау (подстанция до сих пор не снесена), как в Казахстане поднялась очередная информационная волна общественного возмущения. Прошлой осенью был обнародован проект строительства элитного «Бозжыра сафари отеля», который, по заверениям акимата Магистауской области, «полностью соответствует требованиям зеленых технологий, максимально вписывается в окружающий ландшафт». И это притом что его собирались возвести в самом сердце урочища Бозжыра… Вот что об этом рассказали «АиФ» руководитель Photosafari.kz Константин КИКВИДЗЕ и экоактивист Ажар ДЖАНДОСОВА.

365 INFO . KZ . «Космические проекты Казахстана под угрозой» — В активе Казахстана две действующие спутниковые группировки: дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и связи — KazSat. На текущий 2021 год намечено финансирование трех проектов: создание нового спутника KazSat-2R, развертывание работ по совместному казахстанско-российскому проекту «Байтерек» и модернизация «Гагаринского старта». Все три направления дорогостоящие и требуют участия республиканского бюджета. Главный редактор, издатель журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан АСЕЛКАН рассказал, каким для казахстанского космоса станет 2021 год.

LITER . KZ . «Хотят унизить меня и Казахстан: «Мисс Кызылорда–2017» рассказала, почему отказалась от шоу Ксении Собчак» — 20-летняя «Мисс Кызылорда – 2017» Гульнур НУРТАЗА потеряла отца, когда ей было 15 лет. В прошлом году от коронавируса умерла ее мама. Дом, где они проживали, забрал банк. Девушка рассказала, как пережила горе, где работает в данное время, когда получит диплом и как оказалась под прицелом не только казахстанских, но и российских СМИ. Гульнур Нуртаза сообщила, что сейчас временно нигде не работает. Она решила уволиться с прежнего места работы (она работала посудомойщицей в кафе), и заняться своим здоровьем, так как оно начало подводить в последнее время.

FORBES . KZ . «Какие профессии могут исчезнуть в Казахстане до 2025 года» — Поисковая система поиска вакансий GorodRabot.kz проанализировала, какие профессии могут исчезнуть в Казахстане через несколько лет и что делать, чтобы остаться нужным на современном рынке труда.

«Натанцевали на миллионы: топ-20 тиктокеров Казахстана» — Forbes.kz представляет обзор сильнейших блогеров казахстанского сегмента TikTok. Уже никто не сомневается в серьезности и авторитете TikTok. Соцсеть породила множество звезд-миллионеров, некоторым из которых нет и 18-ти. И казахстанские тикторы не упускают свою минуту славы и завоевывают новых поклонников.

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