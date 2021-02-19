Самолет Нур-Султан–Шымкент экстренно сел в Алматы

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Пассажирский самолет авиакомпании Fly Arystan, летевший из Нур-Султана в Шымкент, совершил экстренную посадку в Алматы, сообщает AlmatyTV.

«19 февраля в 8.55 борт 7325 по направлению Нур-Султан–Шымкент из-за погодных условий совершил посадку в международном аэропорту Алматы. Вылет в Шымкент перенесен на 10.45», — сообщили в пятницу в авиакомпании.

Как заявляет Fly Arystan, самолет приземлился благополучно.

«Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал, однако, по словам пассажиров, самолет лишь с третьего раза сумел приземлиться в Алматы», — говорится в сообщении.