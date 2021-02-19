Работа Зиманова в интересах страны является примером для молодых ученых – Токаев

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Работа академика Салыка Зиманова в интересах страны является примером для молодых ученых, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня исполняется 100 лет выдающемуся ученому, академику Салыку Зиманову. Он внес значительный вклад в формирование правовой базы суверенного государства и развитие правового поля. Работа Салыка Зимановича в интересах страны всегда является примером для молодого поколения ученых», — написал Токаев в пятницу на своей странице в социальной сети.

Напомним, 29 октября 2020 года сенатор Мухтар Кул-Мухаммед заявил о том, что юбилей героя Великой Отечественной войны, выдающегося ученого и педагога Салыка Зиманова не вошел в перечень праздничных и памятных дат Казахстана на 2021 год. Он попросил включить празднование 100-летие академика в перечень и предусмотреть проведение научно-практической конференции и познавательно-патриотических мероприятий, а также присвоение его имени улицам в городах Атырау и Алматы, школе в городе Нур-Султан, с установлением памятника на его родине – в Атырауской области. Депутат напомнил о вкладе Зиманова в развитие конституционной и правовой реформы страны, принятие множества нормативно-правовых актов, начиная от Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» и других его заслугах, особенно в период становления независимости страны.

25 ноября премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы сенаторов, сообщил, что «в соответствии с перечнем юбилейных и памятных дат на 2019-2021 годы на основании ходатайства акимата Атырауской области министерством культуры и спорта вносится дополнение по празднованию 100-летия Зиманова С.З. в 2021 году».