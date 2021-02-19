Разрешившим строить общежитие в Центральном парке Алматы акимом оказался Байбек

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Разрешение на строительство общежития КазНПУ имени Абая в Центральном парке Алматы выдал в 2018 первый заместитель партии Nur Otan Бауыржан Байбек, занимавший тогда должность акима города, сообщил проректор вуза Габит Дулатов.

«Насчет этой земли. Здесь 4 га земли нам передано с баланса спортивного колледжа городом, государством в 2011 году. Вот этот участок, 11 соток, все законно, мы строим по госпрограмме. Мы заказчики. А строит инвестор – строительная комания «Аль-Мансур». Они согласовали с городом всю документацию. В данное время вся документация по строительству готова. Ждем госэкспертизу. Всей документацией, разрешениями занимаются инвесторы. Мы заказчики. Нам разрешили в 2018 году, вот госакт, и постановлением акима города Алматы нам дали разрешение строить общежитие на этой территории. Это наша земля, по госакту, по постановлению это наша земля. Мы хозяева этой земли, наш университет, более 10 лет мы тут хозяева. Мы вышли с просьбой в акимат строить общежитие, мы сказали, что у нас есть такая территория и постановлением акима нам разрешили. В 2018 году кто был? Байбек. Постановлением Байбека», — сказал Дулатов в пятницу во время схода алматинцев, выступающих против застройки Центрального парка.

Он отметил, что общежитие может быть построено и в другом месте, если акимат города выделит университету землю.

«В данное время мы с министерством, с городом рассматриваем и другие варианты. У нас в данное время у университета нет никакой территории строить общежитие для студентов. Мы будем выходить на акимат города, пусть нам дают в другом месте общежитие, мы можем там строить с этим инвестором. В данное время у нас учатся более 13 тыс. студентов. Из них в общаге нуждается около 5 тыс. студентов. В этом году у нас на первый курс поступили 4,5 тыс. студентов. Мы только сейчас заселили только 800 человек, первый курс. У нас еще второй курс, третий, четвертый. У нас в данное время на балансе пять общежитий университета. Это старые общежития – 1939 года, 1940 года, 1950 года. Самое новое общежитие – 1988 года. В данное время мы можем обеспечить общежитием максимум 1,5 тыс. студентов», — отметил проректор.

По словам алматинца Серика Чинтасова, территория парка уже сократилась втрое.

«В прошлом году было заседание градостроительного совета Алматы с участием управления архитектуры, земельных отношений и так далее, с участием акима города. И тогда были определены границы исторического участка центра Алматы, где не должно быть точечного строительства. Но парк – это тоже историческая часть Алматы. Этот парк создавался еще в 1856 году как казенный парк, затем в 1936 году было решение о строительстве парка. Когда-то территория этого парка была 120 га, сейчас осталось всего 42 га. А теперь тут собрались строить общежитие. Я на 100% уверен – в дальнейшем целевое назначение поменяется и потом это будет просто коммерческая недвижимость», — сказал он.

Актитивисты, выступающие против застройки территории Центрального парка опасаются, что строительство общежития приведет к ухудшению экологической и криминогенной обстановки, а со временем город вообще лишится популярного места отдыха.

Напомним, 18 февраля противники общежития в центральном парке Алматы обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Горожане отмечают, что территория стадиона «Спартак» с несколькими помещениями под спортивные залы была передана КазНПУ им. Абая «в тяжелые годы после развала СССР, когда у города не было средств на содержание стадиона». Позже тут же стала работать военная кафедра, плац и прочие объекты, не относящиеся к спортивной деятельности.

«Теперь аппетит разыгрался, и речь идет уже о строительстве многоэтажного здания общежития в самом сердце детского парка», — говорится в обращении.