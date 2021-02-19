Почему медики остались без «ковидных» выплат? 19.02.2021 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 64 0 Аналитик Марат Мамаев о результатах опроса, который показал, что 90% врачей не получили компенсации Похожие материалы: МОНополизация: почему казахстанских школьников лишили права выбора «Сможет ли Касым-Жомарт Токаев разрубить «гордиев узел» ЕАЭС?». «Можно ли заставить наших чиновников жить по средствам?». «Можно ли вакцинироваться от коронавируса разными препаратами». «Почему бы не оставить два казахских звука из старого алфавита — Әә и Өө» Цой пояснил почему российская вакцина не зарегистрирована в Казахстане «Почему казахским писателям не светит Нобелевская премия». «Время крикунов и дилетантов. О национальных особенностях популизма в нашей стране». «Шаги в прошлое». «Идея ссылать в «языковые» лагеря — расплата за проблемы в образовании» В Казахстане пандемии разводов не случилось