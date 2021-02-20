Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается в субботу в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке и юго-востоке сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -28-30, днем -14-16.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3, днем +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +6+8.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -7-12, ночью -15-20 (на севере -24).

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 17-22, местами 27 метров в секунду. Днем +2+7, ночью 0+5.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Туркестанской области местами гололед, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -12-17, ночью -28-33.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем -15-20 (на юге -12), ночью -27-32 (на юге -24).

В Павлодарской области ночью усиление ветра до 17 метров в секунду. Днем -13-18, ночью -22-27.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем -3-8, ночью -12-17.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем -11-16 (на юге -8), ночью -20-25 (на юге -17).

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем 0-5 (на юге +3), ночью -10-15 (на юге -7).

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -13-18, ночью -21-26.

В Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -13-18 (на юге -10), ночью -22-27 (на севере -32).

В Мангистауской области без осадков. Днем -1+4 (на севере -5), ночью -4-9 (на севере -12).

В Карагандинской области тоже без осадков. Днем -8-13, ночью -17-22 (на юге -12).

«В ближайшие трое суток на горных реках юга и юго-востока республики ожидается ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды и формирование склоновых стоков», — предупредили синоптики.