Возобновить работу зоопарка разрешили в Алматы

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Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Возобновить работу зоопарка разрешили в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Разрешение деятельности объектов культуры и концертных залов (репетиция) с участием до 50 человек; театров, кинотеатров цирка, при заполняемости зрительского зала не более 30%; зоопарка при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции», — говорится в представленном в пятницу постановлении главного государственного санитарного врача Алматы.

Кроме того, он разрешил увеличить с пяти до 15 человек наполняемость групп в детских кабинетах, центрах коррекции, детских и взрослых образовательных центрах.

 

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