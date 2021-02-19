Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Коммерческие рейсы известных по крупным катастрофам Boeing 737 MAX начались в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«19 февраля Boeing 737 MAX 8 авиакомпании SCAT выполнил первые коммерческие рейсы по направлениям «Алматы – Усть-Каменогорск» и «Усть-Каменогорск – Алматы». На прошлой неделе в Алматы с блеском прошли тестовые полеты воздушного судна. В течение трех предыдущих месяцев Авиационной администрацией РК, авиакомпанией SCAT и корпорацией Boeing была проведена колоссальная совместная работа по подготовке Boeing 737 MAX в Казахстане», — сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Как заверили в МИИР, «воздушное судно прошло все заключительные этапы выполнения технических работ по возвращению его в эксплуатацию, согласно требованиям производителя и авиационных властей США, Европы и Казахстана».

«Пилоты SCAT прошли квалифицированную тренажерную подготовку в сертифицированном тренажерном центре Стамбула. Обновленное программное обеспечение и новая система обучения пилотов разработаны и валидированы регуляторами в соответствии с их строгими нормами и стандартами. В дополнение к требованиям к обучению пилотов, включающим тренажерную подготовку, оцененную совместным советом авиационных регуляторов США, Канады, Европы и Бразилии, Авиационная администрация РК и авиакомпания SCAT разработали совместную программу дополнительной тренировочной подготовки летного состава», — говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, что «программа была исполнена летным составом авиаперевозчика в полном объеме».

«На первых двух рейсах перевезено 305 пассажиров, одним из которых стал вице-президент авиакомпании – Сытник Владимир Андреевич, совершивший перелет по обоим направлениям. В ближайшее время воздушное судно будет выполнять перелеты внутри РК», — заключили в МИИР.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

17 июня председатель совета директоров и главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг признал допущенные компанией ошибки в самолетах 737 MAX, заявив, что потребуется время, чтобы восстановить доверие клиентов после двух фатальных аварий. Он также признал, что компания допустила ошибку, не сумев сообщить регуляторам и клиентам о неисправности сигнальной лампочки в кабине пилотов на 737 MAX.

Еще раньше Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.

19 ноября 2019 года стало известно, что Air Astana хочет купит 30 самолетов Boeing 737 MAX.

4 февраля 2020 года в комитете гражданской авиации (КГА) МИИР сообщили, что в Казахстане готовятся к полетам Boeing 737 MAX.