«АрселорМиттал Темиртау» ожидает проверка из-за факта превышения допустимых норм выбросов

Караганда. 20 февраля. КазТАГ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проведет внеплановую проверку в отношении АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает пресс-служба министерства.

«Причина проверки связана с тем, что департаментом экологии по Карагандинской области был зафиксирован факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Так 19 февраля в 16.30 на конвертере № 2 во время продувки произошло обрушение налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки пыли. Плавка была немедленно остановлена», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что минэкологии разделяет обеспокоенность граждан экологической ситуацией в регионе. В связи с чем, в отношении подобных фактов будут приниматься оперативные меры.

«По итогам проверки, основанной на принципах открытости и непредвзятости, минэкологии планирует проведение пресс-конференции. отметим, согласно новому Экологическому кодексу крупные предприятия должны внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ), то есть современные фильтры для максимально возможного на сегодня снижения уровня выбросов. Данное требование закреплено законодательно и вступает в силу в текущем году», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, министерством экологии в октябре 2019 года был подписан меморандум с данной компанией о снижении выбросов на 30% до 2023 г. Во время последней встречи с участием общественности региона министр Магзум Мирзагалиев потребовал от руководства «АрселорМиттал Темиртау» проведение в апреле презентации стратегии по снижению выбросов с конкретным планом и цифрами.