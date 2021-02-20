Казахстан, Россия и Беларусь оштрафованы за нарушение общих правил конкуренции ЕАЭС

Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – За участие в трансграничном «картеле» хозяйствующие субъекты рынка медизделий Евразийского экономического союза заплатили штрафы, в числе штрафников должностные лица из Казахстана, России и Беларуси, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«В рамках контроля за исполнением решений коллегии Евразийской экономической комиссии установлено, что часть ответчиков по делу о нарушении правил конкуренции из Республики Беларусь (ООО «Белвивад» и ООО «Ассомедика») и Российской Федерации (ООО «Евромакс»), а также их должностные лица уплатили штрафы за участие в антиконкурентом соглашении в бюджет стран-участниц ЕАЭС», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, нарушение заключалось в том, что компании-продавцы медицинского оборудования из стран ЕАЭС, имея контракты с крупным европейским поставщиком речевых процессоров производства компании Cochlear Limited, договорились между собой реализовывать эти медицинские приборы каждый на «своей» территории, лишая потребителей возможности выбрать более выгодный продукт, а также получить услугу гарантийного и постгарантийного обслуживания у более широкого круга поставщиков кохлеарной продукции.

«По итогам расследования, проведенного департаментом антимонопольного регулирования, 7 июля 2020 года решением коллеги ЕЭК ряду хозяйствующих субъектов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и их должностным лицам назначены штрафы за нарушение общих правил конкуренции. Согласно пункту 17 Протокола №19 к договору о ЕАЭС штрафы, подлежат уплате в бюджеты государств-членов союза, на территории которых зарегистрированы правонарушители», — резюмируется в сообщении.