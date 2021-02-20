Топ-менеджеры Delta Bank задержаны в Алматы

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Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Топ-менеджеры АО Delta Bank задержаны в Алматы, сообщает корреспондент агентства.

«Да, факт задержания данных лиц подтверждаем. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — подтвердили редакции КазТАГ в субботу в агентстве по финансовому мониторингу.

Ранее на Telegram-канале появилась информация о том, что троих сотрудников банка подозревают в хищении денежных средств вкладчиков.

«По информации некоторых источников Агентством РК по финансовому мониторингу по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков в составе организованной преступной группы на сумму более Т33 млрд и $79 млн задержаны бывшие топ-менеджеры АО Delta Bank. Среди них председатель совета директоров Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев, член правления Кенжегуль Канатпаева», — говорится в публикации @yyedilov.

 

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