Топ-менеджеры Delta Bank задержаны в Алматы

Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Топ-менеджеры АО Delta Bank задержаны в Алматы, сообщает корреспондент агентства.

«Да, факт задержания данных лиц подтверждаем. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — подтвердили редакции КазТАГ в субботу в агентстве по финансовому мониторингу.

Ранее на Telegram-канале появилась информация о том, что троих сотрудников банка подозревают в хищении денежных средств вкладчиков.

«По информации некоторых источников Агентством РК по финансовому мониторингу по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков в составе организованной преступной группы на сумму более Т33 млрд и $79 млн задержаны бывшие топ-менеджеры АО Delta Bank. Среди них председатель совета директоров Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев, член правления Кенжегуль Канатпаева», — говорится в публикации @yyedilov.