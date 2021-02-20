Алматы. 20 февраля. КазТАГ – Россия зарегистрировала новую вакцину от коронавируса — «КовиВак», сообщает РКБ.

«У новой российской вакцины от коронавируса «КовиВак», которую зарегистрировали 20 февраля, четыре основных и два временных противопоказания», — говорится в инструкции минздрава к применению препарата.

Как уточняется, список противопоказаний у вакцины следующий: серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию (к ним относятся температура выше 40 градусов, отек, гиперемия, шокоподобное состояние, судороги); тяжелая аллергия, проявляющаяся в виде анафилактического шока, отека Квинке, экземы; беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность вакцины на таких пациентах не проверялась); возраст до 18 лет.