Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в воскресенье в Нур-Султане, дождь в Шымкенте и Алматы, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем -13-15, ночью -15-17.

В Алматы переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +2+4, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью 0.