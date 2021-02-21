«АрселорМиттал Темиртау» обязали модернизировать завод в соответствии с новым экокодексом

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Выездную встречу с руководством АО «АрселорМиттал Темиртау» на металлургическом комбинате в Темиртау провел министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, сообщает пресс-служа МИИР РК.

«Первым объектом посещения министра был конверторный цех, где буквально накануне на конвертере № 2 во время продувки произошло обрушение пыли налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки. Плавка в печи была тогда остановлена. На месте заслушал технических специалистов предприятия о возможных причинах, которые способствовали происшествию», — говорится в сообщении в воскресенье.

Министр также посетил коксохимическое производство, доменную печь, цех горячего цинкования и алюминирования.

Отмечается, что Атамкулов обратил внимание руководства предприятия на состояние коксовых батарей, которое требует немедленной модернизации и инвестиций.

«Именно этот цех поставляет сырьевые компоненты технологического процесса, а также коксовый газ, использующийся практически на всех основных технических переделах стального производства», — пишет пресс-служба.

Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир доложил о ходе ремонтных работ на коксовых батареях. В 2021 году планируется полностью завершить ремонт на коксовых батареях № 3 и 4.

Кроме того, он рассказал о предстоящей модернизации ТЭЦ-паровоздушной станции, ТЭЦ-2, шахт угольного департамента и реализации проекта по переработке угольного метана.

«Перед предприятием поставлена задача о проведении масштабной модернизации завода в соответствии с требованиями нового Экологического кодекса и увеличении инвестирования в технологическое обновление. Министр акцентировал внимание руководство комбината на необходимости приоритетного обеспечения металлопрокатом внутреннего рынка, поскольку объемы строительства в Казахстане растут значительными темпами», — резюмируется в сообщении.

Напомним, министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК заявило, что проведет внеплановую проверку в отношении компании. Причина проверки связана с тем, что департаментом экологии по Карагандинской области был зафиксирован факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.