Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Металлоконструкция рухнула на два крана во время строительства новой мечети в Нур-Султане, сообщает пресс-служа столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«19 февраля текущего года на объекте, где проводится строительство главной мечети, произошел случай падения смонтированной металлоконструкции, где при установке «фермы» из металлоконструкции на территории стройки новой мечети упала данная ферма», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, монтажники смонтировали конструкцию, «прихватив на сварках, отцепили кран и собирались делать полную обварку, но данная конструкция упала».

«Строители в момент падения находились на обеденном перерыве. На данный момент создается комиссия по расследованию генеральным подрядчиком «Сембол құрылыс», — пишет пресс-служба.

Жертв и пострадавших нет. На место вызова выезжали сотрудники департамента промышленной безопасности.

Отмечается, что новая мечеть должна стать самой большой в Центральной Азии.