Петропавловск. 21 февраля. КазТАГ — Двое погибли, 10 человек пострадали от взрыва газа в жилом доме в Петропавловске, передает КазТАГ.

«Пострадало 10 человек, два человека погибли на месте чрезвычайной ситуации», — рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области в воскресенье.

Как сообщается, в 15.59 на телефон 101 поступила информация о взрыве газового баллона на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Петропавловске по улице Интернациональная, дом 21 и последующем пожаре.

«На место ЧС выехали подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО 14 единиц техники и 60 человек личного состава. Производится тушение пожара и разбор завалов, эвакуировано в среднюю школу № 2 областного центра 120 человек», — проинформировали в ДЧС.