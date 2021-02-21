В ДЧС уточнили число пострадавших во время взрыва газа в жилом доме в Петропавловске

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Петропавловск. 21 февраля. КазТАГ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области уточнили число пострадавших во время взрыва газа в жилом доме в Петропавловске, передает КазТАГ.

«13 человек госпитализированы с места ЧС, из них двое — в реанимацию. Из двоих поступивших в реанимацию один, молодой мужчина, умер, вторая, молодая женщина, находится в тяжелом состоянии», — уточнили в ДЧС.

Как уточняется, в ликвидации ЧС задействовано 21 единица техники и 83 человека личного состава ДЧС СКО.

Ранее сообщалось, что двое погибли, 10 человек пострадали от взрыва газа в жилом доме в Петропавловске.

 

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