Петропавловск. 21 февраля. КазТАГ — Эвакуированных после взрыва газа в жилом доме в Петропавловске размещают в общежитии, передает КазТАГ.

«Пожар ликвидирован в 19.11. Пострадавших — 16 человек, из них двое скончались. Ликвидация ЧС продолжается», — рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Северо-Казахстанской области в воскресенье.

Как сообщалось ранее, в 15.59 на телефон 101 поступила информация взрыве газового баллона и последующем пожаре на первом этаже 5-этажного жилого дома в Петропавловске, по улице Интернациональная, 21. На место ЧС выехали подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО по повышенному номеру вызова. Проводилось тушение пожара и разбор завалов, осложненные сильным задымлением. Эвакуировано в среднюю школу № 2 областного центра 120 человек, с ними работают психологи.

В пресс-службе городского акимата рассказали, что сейчас их размещают в общежитии №2 Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева. Организованы питание и медицинская помощь. Из числа эвакуированных за помощью дополнительно обратился один человек.

Как сообщил начальник ДЧС СКО Рамиль Камалов, предположительно газовый баллон взорвался в одном из кафе, расположенных на первом этаже дома. Кроме того, здесь находились парикмахерская и ветеринарная клиника.

Ранее сообщалось, что двое погибли, 10 человек пострадали от взрыва газа в жилом доме в Петропавловске.