Что волнует душу казаха (во второй декаде февраля)

Сетевые СМИ о казпрессе

Досымжан НАУХАНОВ – «Надо с детства прививать ребенку интерес к чтению» — Писатель, драматург Баянгали АЛИМЖАНОВ считает, что надо придавать большое значение вопросу воспитания детей через художественную литературу. По его словам, у маленьких казахстанцев часто встречаются нарушения мышления и речи.

По мнению писателя, научить ребенка брать книгу в руки — это проблема, стоящая перед всем народом.

«Это обязанность не только библиотеки, министерства или писателей. Это прежде всего ответственность родителя и учителя. Каким будет сегодня ваш ребенок, таким будет ваша будущая нация. Ребенка, который сидит в интернете, в телефоне, надо как-то втянуть в чтение книг. Это большая проблема, которая стоит перед нами. Мы должны направить ребенка. Вряд ли он, смотрящий фильмы, будет читать книги. Значит, надо прививать ему интерес к чтению с детства», — отметил Алимжанов.

«Методику преподавания казахского языка в школах надо менять» — Депутат Наталья ДЕМЕНТЬЕВА обратилась к министру образования Асхату АЙМАГАМБЕТОВУ с запросом о преподавании казахского языка в школах, пишет Baq.kz.

Наталья Дементьева предложила следующие пути решения этой проблемы.

Во-первых, в процессе урока учителя должны часто использовать речевые задания. При этом приоритет должен отдаваться устной речи.

Во-вторых, надо установить соответствие заданий произношения, чтения, письма, аудирования в учебнике казахского языка темам.

В-третьих, важно создание языковой среды в каждой школе для свободного владения казахским языком и полноценного включения в повседневную жизнь. В этой связи целесообразно рассмотреть возможность внедрения в каждую школу практики классов по погружению в языковую среду Назарбаев Интеллектуальных школ.

«В конечном итоге наступит время, когда казахский язык станет общим языком казахстанцев, языком межнационального общения. Но шаги к этой цели должны быть предприняты сейчас», — сказала народный избранник.

«Кто одевает казахов?» — Следует приложить усилия к увеличению общего объема промышленного производства. Так считает президент ассоциации предприятий легкой промышленности Любовь ХУДОВА.

По ее словам, для развития этой отрасли необходимо прежде всего совершенствовать внутренний рынок.

К примеру, в легкой промышленности спрос населения был покрыт лишь на 9%. С 2020 года этот показатель достиг 12,1%.

В основном Казахстан импортирует товары первой необходимости. 80% рынка занимают товары из Турции, Китая, Италии, Бангладеш.

«Казахстан инвестирует в Китай, Кыргызстан, Турцию, покупая чужие товары. В стране, где производится сырье для обуви, швейных, текстильных изделии, нет переработки. Сейчас легкая промышленность не является привлекательной», — сказала Худова.

«За 30 лет мы не смогли написать даже 3 закона на казахском» — Результат языковой реформы оценил председатель комитета по языковой политике Адильбек КАБА, пишет Abai.kz.

— На обучение языку были потрачены миллионы государственных денег. Где результат? По данным социологических исследований, 52,7% граждан могут свободно говорить и писать на казахском языке. И если остальные за 30 лет не выучат 30 устных слов, а то и не захотят, виновато ли в этом государство? Отсюда и то, что говорит президент — сначала должно быть намерение. Но ждать этих намерений мы можем еще сто лет. А все из-за отсутствия механизма, вызывающего необходимость.

Рано говорить, что сто процентов делопроизводства перешло на казахский язык. Особенно в сфере бизнеса. По правде говоря, за каждым документом стоит русский язык. Зачастую документы сначала и готовятся на русском, а затем переводятся на казахский. Для отчета.

«Айкына рассмешил казахский перевод книги о Гарри Поттере» — Айкын ТОЛЕПБЕРГЕН недоволен работой казахскоязычных переводчиков.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, где критикует работу переводчиков над книгой о Гарри Потере:

«Посмотрите на книгу, которую вы читаете:

Зачем переводить «Роулинг» на «Роулиң»?!

Написали «Хәрри» — неужели нельзя было оставить, как есть — «Гарри»?

Почему сменили имена? «Филосовский камень» перевели как «Пәлсапа тас». «Философия» это же международное слово. Кому надо было его переводить?

Вместо «Хәрридің бағына орай, Хәрмиона…» нельзя было оставить «Гарридің бағына орай, Гермиона…», не разрушая и не усложняя язык?

Мне самому сложно читать такой перевод, не говоря уже о моем сыне. Это специалисты, которые вместо стрижки волос отрубят голову», — сказал Толепберген.

«Казахи не нуждаются в искусстве Димаша» — Известный актер Кайрат АДИЛГЕРЕЙ в интервью Youtube-каналу Qasqa Jol выразил свое мнение о музыкальном вкусе казахского народа и критике продюсера Багым Мухитденовой в адрес Димаша КУДАЙБЕРГЕНА, передает paryz.kz.

«Казахи не нуждаются в искусстве Димаша. Потому что у нас нет музыкальной грамотности, нет должного уровня. Хотя Димаш прославляет казахов на весь мир, мало кто среди нас слушает музыку его уровня. Уши забиты легкими песнями неграмотных певцов. Они сейчас у нас популярны.

А вот если бы мы слушали симфонические хорошие фирменные песни по радио, телевидению, музыкальный уровень людей бы вырос. Тогда бы они знали цену таланту», — сказал актер.

«Мексиканцы хотят изучать казахский язык из-за Димаша» — Группа жителей Мехико обратилась в посольство Казахстана в Мексике с просьбой открыть курс по изучению казахского языка. Когда наши дипломаты спросили причину такого интереса, они ответили: «Мы хотим выучить родной язык нашего любимого певца Димаша». Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Еркин Байгабылулы, сообщил Nege.kz.

«Министра экологии ищет известный юрист» — Известный юрист Айгул ОРЫНБЕК требует обратить внимание на строительство жилого квартала на месте ипподрома в Шымкенте, продажу земельных участков КазНУ частным лицам и строительство гостиницы в мангистауском урочище Бозжыра, пишет Skifnews.kz.

«О, глава слышащего правительства Аскар Мамин и его свита! Говорите: «Мы вас слышим!». Где вы слышите? Скажите нам, что нужно сделать, чтобы спасти эти земли?» — написала она.

«Медицина по-нашему: не можешь платить — умирай!» — Журналист и общественный активист Сауле АБИЛДАХАНКЫЗЫ раскритиковала врачей, передает Skifnews.kz.

По ее словам, сегодня сфера здравоохранения превратилась в большой бизнес. Журналист считает, что наши врачи хорошо знают только механизмы, позволяющие зарабатывать деньги.

«Участковый врач должен дать направления для сдачи анализов в местной поликлинике. А чтобы попасть на прием к участковому врачу, надо получить талон. А талона у них на ближайшие дни как всегда нет. Поэтому записываешься на 4-5-6 дней позже. После получения направления от врача начинаешь сдавать анализы. На получение результатов уходит 5-6 дней. Часто не хватает времени ждать, поэтому прибегаешь к услугам платной поликлиники. На десятки анализов тратишь около 20 тысяч. А еще есть лекарства, лечение…

Короче говоря, работают по принципу: пусть умирают те, кто не в состоянии оплатить», — пишет Абилдаханкызы.

Виктор МАЙЛИН – «Всё смешалось в доме казахских «ұятмен-офф»» — Как сообщает сайт stan.kz «Пользователи соцсетей (казахскоязычные, разумеется…) требуют закрытия передачи (ток-шоу) «Астарлы акикат», которая выходит на телеканале КТК». И приводятся мнения этих самых пользователей.

Вот, например, мнение, подписанное фейковым именем «Бақытты Денсаулыққызы» («Счастливая дочь Здоровья»). Она бичует канал и суть передач, в которой рассказывается (см. предыдущий обзор – Прим.) об одной казахско-узбекской семье из Туркестанской области. Где свекор бросил свою жену и стал жить с невесткой и своими внуками отдельно. Этому было посвящено целых два ток-шоу «Астарлы ақиқат» («Открывшаяся тайна»).

Ведущую передачи Дину Толепбергенову также обвиняют в аморальности.

Кстати, сайт stan поведал и другую, не менее дикую историю, приключившуюся по жизни с 25-летней Тұрғангүл Бекішовой, уроженкой Кызылординской области, но прошедшую, если можно так назвать, «южно-казахстанскую» социализацию… Девочка рано лишилась матери, испытала буллинг со стороны мачехи, её лишил девственности родной отец, в конце концов у нее опыт проституции и неудачный брак. Где-то в середине этих мытарств она родила ребенка, который попал в чужие руки. Она теперь не может его найти, и ее обвиняют в том, что она продала своего ребенка неизвестно кому.

И все-таки Туркестанский край – это поистине край патриотов и непримиримых борцов за установление патриотических принципов. Один из таких принципов – это неустанная борьба за государственный язык. Газета Qazaq uni опубликовала мнение Құлбек Ергөбек в поддержку шымкентского депутата Казыбека Исы. Последний, как только начал депутатствовать, сразу обратился к президенту по поводу усиления казахского языка в госорганах.

И он заклинает К.Ису стать «шахидом» на пути борьбы за казахский язык и указывает, что за него проголосовали, и он попал в депутаты не семью кормить, а именно всего себя отдать торжеству казахского языка. Главное условие самого «туркестанца Құлбека Ергөбека», вынесенное в заголовок: «Мемлекеттік тілді білмегенге мемлекеттік қызметте орын жоқ!»… – «Людям, не знающим казахский язык, нет места в государственной службе»!

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