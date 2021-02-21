Алматы. 21 февраля. КазТАГ – Казахстан и Россия ведут переговоры по поставкам самолетов SSJ-100 и МС-21, сообщает ТАСС.

«Мы с Казахстаном сейчас ведем переговоры на эту тему (поставок авиатехники – КазТАГ), это касается МС-21 и SSJ-100. Мы буквально недавно встречались с вице-премьером (Казахстана – КазТАГ), с Романом Васильевичем Скляром, с ним говорили потенциально о заинтересованности и о постепенном переходе к предметным переговорам с потенциальным покупателем — одной из казахстанских авиакомпаний», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в воскресенье.

Он добавил, что пока о количестве и сроках поставок говорить рано.

По словам Мантурова, на данный момент Россия не планирует «агрессивно выходить на внешние рынки» с экспортом самолетов, но тем не менее такая работа ведется, и в первую очередь РФ будет рассматривать рынки ЕврАзЭС.

Отмечается, что погранслужба Казахстана использует один самолет SSJ-100 в VIP-комплектации с 2016 года.