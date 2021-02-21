Крупную партию рогов сайгаков конфисковали у водителя в ЗКО

Уральск. 21 февраля. КазТАГ – Крупную партию рогов сайгаков конфисковали у водителя в Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».

«Мужчина был задержан с крупной партией рогов сайгаков. У него было обнаружено более 200 сайгачьих рогов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Задержание произошло 20 февраля. Мужчина за рулем автомобиля Lada Priora был остановлен сотрудниками полиции по улице Жангир хана примерно в 19.30.

Как уточняется, 34-летний водитель был за рулем автомобиля с российским учетом.