Петропавловск. 21 февраля. КазТАГ – Транспорт с водометом для разгона толпы планирует купить полиция в Петропавловске, сообщает Петропавловск.news.

«На сайте государственных закупок появилось объявление №5419874-1, с ничем не примечательным с первого взгляда заголовком «Автомобиль». В глаза бросается только цена лота – Т124 800 000. При этом количество единиц закупаемого товара – один. Ближайший по цене транспорт с известного сайта по продаже автомобилей – это Mercedes-Maybach GLS 600, который стоит чуть более 125 млн. Неужели в полиции Северо-Казахстанской хотят ездить на элитном авто? Нет. Городские силовики, похоже, начинают готовиться к бунтам, протестам и противостоянию – на сумму, за которую можно купить 10 квартир, полиция области приобретет транспорт с водометной установкой», — говорится в сообщении.

Автор отмечает, что областной центр Северо-Казахстанской области – одно из самых тихих и спокойных мест в стране.

«Вместе с тем автомобиль, закупаемый департаментом внутренних дел оборудован не только водометом, способным раскидать толпу перед собой в радиусе 55-ти м, при этом выбрасывая не менее 40 л в секунду, но и двумя баками – красным и синим. Только здесь все совсем не как в фильме «Матрица» – синяя емкость необходима для красящего вещества объемом не менее 30 л. Этим будут «маркировать» людей, подошедших в острые моменты к автомобилю слишком близко. Красная же – это хранилище слезоточивого вещества, объемом не менее 100 л», — пишет издание.

Также сообщается, что в автомобиле имеется специальная кнопка «Периметр», расположенная в кабине, которая «включает подачу раздражающих спецсредств из бака красного цвета через все форсунки по периметру автомобиля».

«Надстройка снаружи оборудована антивандальной защитой, предохраняющей ее и элементы шасси (ресиверы, АКБ, топливный бак, колеса) от ударов тяжелыми предметами. В качестве материалов внутренней отделки используется рифленый дюралюминиевый лист, либо лист из конструкционной стали, покрытый полимерным покрытием, защищающим от коррозии. Отсеки надстройки оборудованы стеллажами, снижающими трудоемкость и повышающими эффективность использования вооружения и оборудования. Ведь разгонять толпу – дело несомненно очень трудоемкое. Длина такого антинародного автомобиля, согласно технической спецификации – не более 11 500 мм, ширина – не более 2700 мм, высота – не более 4 тыс. мм. А рабочий объем двигателя – не менее 11 700 куб. см. Срок окончания приема заявок – 4 марта. Срок поставки – в течение 120 календарных дней с даты вступления в силу договора. А это значит, что уже к началу июля (аккурат ко дню города) в Петропавловске может появиться такая техника», — резюмируется в сообщении.