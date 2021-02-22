Почти 220 свежеспиленных рогов сайгаков нашли в багажнике автомобиля в ЗКО

Уральск. 22 февраля. КазТАГ – Почти 220 свежеспиленных рогов сайгаков нашли в багажнике автомобиля в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

«20 февраля 2021 года военнослужащими департамента погранслужбы КНБ по Западно-Казахстанской области совместно с ДЭР и УКП ДП по ЗКО задержана автомашина, в багажнике которой обнаружены 219 свежеспиленных рогов сайги. Задержанный вместе с грузом передан в Зачаганский отдел полиции УП города Уральск», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В отношении перевозчика – гражданина Казахстана начато досудебное расследование по статье 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК.

«Предварительный ущерб составляет Т17,44 млн», — добавили в КНБ.

Как отметили в комитете, несмотря на то, что сайгаки не включены в Красную книгу Казахстана, охота на них запрещена.

«Массовая гибель сайгаков в Казахстане в 2015 году (погибло около 180 тыс. сайгаков на территории Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областей, что составило на тот период почти 80% популяции), привела к катастрофическому уменьшению их поголовья. Точные причины массового падежа пока не изучены.К настоящему времени численность животных постепенно восстанавливается, однако есть риск повтора массовой гибели. А для здорового функционирования нашей степи необходимы стада диких парнокопытных», — цитируют в КНБ слова исполнительного директора Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Веры Вороновой.