Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Тюркские страны планируют провести неформальный саммит в Туркестане, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Посол Казахстана Абзал Сапарбекулы и генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев встретились с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. На встрече стороны всесторонне обсудили сотрудничество тюркоязычных государств. В частности отмечена особая роль Тюркского совета в интеграции тюркоязычных государств. Также подробно обсуждался предстоящий неформальный саммит Тюркского совета, который планируется провести в духовной колыбели тюркского народа – городе Туркестан», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Кроме этого, участники встречи констатировали важность динамичного развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

«На встрече также обсудили механизмы взаимодействия в области политики, торговли, экономики, инвестиции и других направлений. Достигнута договоренность продолжить работы по указанным направлениям для улучшения благосостояния народов двух стран. Вместе с тем, обращено внимание на ход реализации совместного плана действии принятого в рамках Казахстано-Турецкой межправительственной экономической комиссии на уровне равных председателей премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и вице-президента Турции Фуата Октая. А также повестка дня предстоящего онлайн заседания МПК», — добавили в казахстанском МИДе.