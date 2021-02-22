Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы – дождь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура днем -15-17, ночью -25-27.

В Алматы переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем +1+3, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью 0-2.