Доверие населения к правоохранительным органам падает

Тотальное недоверие к полиции выказали уже 2,7% опрошенных, ещё 6,3% относятся весьма настороженно, а 38,4% готовы доверять лишь частично

В обследовании уровня доверия населения к правоохранительным органам в 2020 году приняли участие чуть более 18 тыс. домохозяйств, что составило 0,35% от их общего числа в стране. При этом годом ранее в обследовании принимали участие почти 31 тыс. домохозяйств, или 0,6% от РК.

Согласно этому обследованию, в 2020 году в полной безопасности себя чувствовали 57,4% респондентов — больше, чем в прошлом году (49,6%). В достаточной безопасности себя ощущали 38,5% опрошенных (годом ранее — 42,8%). Доля тех, кто чувствует себя не безопасно, за год уменьшилась с 5,4% до 2,9%; совсем не безопасно — с 0,9% до 0,6%. Затруднились ответить на вопрос о восприятии собственной безопасности 0,6% респондентов (годом ранее — 1,2%).

При этом в 2020 году среди мужчин в полной безопасности себя чувствовали 63,4% опрошенных, в то время как среди женщин — всего 52%. Не чувствуют себя в безопасности 3,5% женщин и лишь 2,2% мужчин.

Основными причинами ощущения небезопасности для респондентов в районе их проживания в 2020 году являлись страх подвергнуться нападению при выходе на улицу (45,3%), страх выходить в одиночку (32,7%) и отсутствие освещения (31%).

При этом страх подвергнуться нападению у мужчин выше, чем у женщин (47,4% против 44,6%), как и страх отсутствия освещения (40% у мужчин и 27,9% — у женщин). А вот страх выходить в одиночку выше у женщин: 36,5%, против 21,8% у мужчин.

Беспокойство респондентов из-за риска потери денежных средств со счетов или банковских карт, в том числе путём снятия их мошенниками, за год выросло с 31,8% до 41,8%.

Доля тех, кого это не беспокоит, ожидаемо уменьшилась — с 59,8% в 2019 году до 55,1% в 2020-м. Кроме того, сократилась доля тех, кто не имеет счетов или банковских карт — с 8,4% до 3,2%.

Степень доверия граждан к правоохранительным органам также изменилась. Доля респондентов, полностью согласных с утверждением, что доверять можно, в 2020 году уменьшилась: полиции полностью доверяют 37% опрошенных (годом ранее — 38,3%), прокуратуре — 35,9% (годом ранее — 45,9%), антикоррупционной службе — 24,5% (годом ранее — 25,3%), службе экономических расследований — 20,5% (годом ранее — 24,4%).

В то же время доля тех, кто правоохранительным органам полностью не доверяет, выросла: к органам полиции с тотальным недоверием относятся 2,7%, против 2,3% годом ранее, доля не доверяющих антикоррупционной службе выросла с 1,6% до 1,8%, органам прокуратуры — с 1% до 1,6%, службе экономических расследований — с 1,2% до 1,3%.

Почти половина опрошенных в 2020 году никогда не сталкивались со службой экономических расследований — 49,9%. 42,1% респондентов не сталкивались с антикоррупционной службой, 26,8% — с прокуратурой, 15,6% — с полицией.

В 2020 году заявления приняли от 92,2% обратившихся в правоохранительные органы респондентов (в 2019-м — от 92,9%. Не приняли заявления соответственно у 7,8% (годом ранее — у 7,1%).

У 2,9% обратившихся респондентов заявления не приняли, мотивировав это тем, что речь идёт о мелких правонарушениях (хулиганство, кража мобильного телефона и т. д.), у 2,4% — пообещав разобраться лишь в устной форме, а 1,5% отказали по причине отсутствия состава преступления.

Удовлетворённость проведёнными расследованиями среди тех, у кого приняли заявление, несмотря на уменьшение доверия населения к правоохранительным органам, за год выросла с 49% сразу до 58%.

Информация предоставлена Ranking.kz.

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