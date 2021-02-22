Рассмотреть возможность запрета на продажу земли иностранцам пообещали мажилису

Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Рассмотреть возможность запрета на продажу земли иностранцам пообещал депутатам мажилиса премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент агентства.

«В рамках законопроекта (регулирующего нормы Земельного кодекса, вступающие в силу после завершения «земельного моратория» – КазТАГ) будут всесторонне рассмотрены ваши предложения по запрету на продажу земли иностранным компаниям и гражданам, а также запрета на сдачу в аренду земли в приграничных регионах иностранным государствам и их гражданам», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Напомним, 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, напомнил, что 31 декабря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». Однако, по его словам, «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению президента, «необходимо как воздух».

20 января депутат мажилиса Берик Дюсембинов, обращаясь с запросом от лица группы мажилисменов, заявил о том, что правительство должно оперативно внести изменения в Земельный кодекс, поскольку действие моратория на продажу земли заканчивается в 2021 году.

«Острая общественная дискуссия, состоявшаяся за эти пять лет, показала, что у населения сформировалось четкое видение земельного вопроса, но позиция населения по земле пока не узаконена», — добавил Дюсембинов.