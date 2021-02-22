Тлеуберди после критики Европарламента рассказал в ООН о соблюдении прав человека в РК

Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди после критики Европейского парламента рассказал в Организации объединенных наций (ООН) о соблюдении прав человека в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Тлеуберди принял участие в онлайн-заседании сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), проходящей в Женеве. В мероприятии участвовали Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, главы правительств и министры из более 150 стран, а также представители международных организаций. В своем выступлении Тлеуберди подчеркнул, что в год 30-летия независимости страны одним из ключевых приоритетов развития страны остается курс первого президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленный на соблюдение национальных и международных стандартов в области прав человека», — заявили в МИД Казахстана в понедельник.

Так, согласно информации внешнеполитического ведомства, глава МИД говорил в ООН «об успешном опыте реализации пакета политических реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым в части защиты прав человека, построения демократического общества и внедрения концепции «слышащего государства».

«Среди актуальных достижений, в частности, отмечалось принятие нового закона о мирных собраниях, декриминализация клеветы, гуманизация отдельных статей уголовного кодекса, внедрение 30%-ной избирательной квоты для женщин и молодежи, а также присоединение Казахстана ко Второму факультативному протоколу об отмене смертной казни. Тлеуберди подтвердил приверженность Казахстана вносить посильный вклад в коллективные глобальные усилия по укреплению мира, согласия и обеспечению фундаментальных прав человека. В этой связи он озвучил заявку нашей страны на членство в СПЧ ООН на период 2022-2024 годы и выразил надежду на ее поддержку международным сообществом», — заявили в МИДе.

Напомним, 12 февраля КазТАГ сообщал, что Европарламент жестко раскритиковал политическую ситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции.

«(Европарламент – КазТАГ) напоминает о недавно утвержденном режиме глобальных санкций ЕС в области прав человека, который позволяет ЕС преследовать виновных в серьезных нарушениях прав человека во всем мире, что, в случае Казахстана, позволит преследовать лица и организации, причастные к широко распространенным нарушениям прав человека или связанных с ними, и систематическим нарушениям прав человека», — указано в резолюции депутатов Евросоюза, призывающей рассмотреть возможность введения адресных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в Казахстане.

13 февраля МИД усомнился в объективности критики со стороны Европарламента. Так, по мнению казахстанских дипломатов, текст резолюции искажает реальное положение дел в Казахстане и документ инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов. Также в МИД заявили, что недоумевают и испытывают непонимание «относительно достоверности сведений, использованных при его подготовке».