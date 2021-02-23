Война и мир Касым-Жомарта Токаева

Что показали первые два года второго президента

Меньше месяца остается до 19 марта – дня, когда два года назад Нурсултан Назарбаев произвел расчет на «первый-второй». В тот день он просто взял Касым-Жомарта Токаева за руку и привел его в Акорду.

Сегодня в обществе нет единства в оценке этого шага. Пропагандисты (причем, не только провластные) готовы оценить этот выбор как единственно верный. И первое время с ними, кажется, готова была соглашаться вся страна. Ведь Касым-Жомарт Кемелевич давал такие заманчивые обещания! Тут вам и «глубокие политические реформы», без которых, как справедливо указывал «Ноль Второй», невозможно дальнейшее социально-экономическое развитие. И «справедливая» налоговая реформа по прогрессивной шкале, призванная сделать так, чтобы богатые платили больше, а бедные – меньше. Тут и обещание «прополоть» буйно разросшуюся грядку квазигосударственного сектора. Было сказано и о необходимости развивать партийное строительство по известной формуле «пусть расцветают сто цветов», и о том, что каждый голос должен быть услышан…

При этом, новый хозяин Акорды, вопреки своим собственным признаниям в нелюбви к популизму и популистам, начал с сугубо популистского шага – списания потребительских кредитов людям, оказавшимся «в трудной жизненной ситуации». Впрочем, винить в этом начинающего президента вряд ли стоит: ему тогда уж очень надо было понравиться «зиялы каулым» (глубинному народу). И, надо сказать, у Токаева это получилось – особенно на фоне нашумевшего вброса Елбасы о «двух коровах». Диссонанс вышел настолько явным, что можно было заподозрить первого президента в умышленной игре на популярность второго.

Вообще, надо сказать, Касым-Жомарт Кемелевич очень органичен в роли исполнительного президента, «президента здесь и сейчас». И долгое время сама жизнь создавала ему подходящие для всенародного успеха в этой роли «декорации». То многоквартирный дом в Ленгере, утопающий в последствиях коммунальной аварии, то взрыв арсенала в Арыси. А чего стоит его сверхоперативная реакция на кордайские столкновения, обернувшиеся кровавой межнациональной бойней!…

Потом пришла пандемия, ставшая самым серьезным испытанием для всей системы власти и для ее верховного носителя. Нет смысла сейчас вспоминать все перипетии недавнего чрезвычайно-карантинного прошлого. Но определенно можно записать президенту в актив то, что, во-первых, устояла экономика, а, во-вторых, не пошатнулось наше все – общественная стабильность. Токаеву удалось главное – подчинить всю неповоротливую, пронизанную многочисленными конфликтами интересов государственно-бюрократическую машину единому рулю – то есть, себе.

Президент показал себя довольно эффективным кризис-менеджером, чего не скажешь о правительстве и уж тем более – о местной власти. Ни один региональный акимат, ни одно министерство не показали себя государственными институтами, готовыми взять «игру» на себя. Президенту пришлось управлять страной фактически вручную. И делал он это вполне себе умело, идя порой на нешуточные политические риски вроде прекращения депутатских полномочий могущественной спикерши сената. В общем, король успешно «сыграл» свиту.

Но чрезвычайные времена рано или поздно заканчиваются, наступает мирная жизнь. И вот как раз в условиях мира интеллигентному и внешне мягкому Токаеву приходится куда солоней, чем на полях сражений с ковидом. Начнем с того, что он по сути проиграл парламентские выборы, позволив своему предшественнику с его «Нур Отаном» практически полностью сохранить контроль за мажилисом. Пока непонятно, чем это обернется для провозглашенных президентом реформ – они только-только анонсированы.

К тому же, есть вполне конкретные сомнения в качестве этих реформ: за плечами их «изготовителя» Кайрата Келимбетова, конечно, огромный аппаратный опыт, но именно это может сыграть с застрельщиком перемен – президентом – злую шутку. Сейчас, когда время не ждет, трехзвенная система согласования (сначала реформы разрабатывает правительство, потом они проходят «госприемку» в келимбетовском АСПИРе и только после этого получают путевку в жизнь от «жрецов» Высшего совета по реформам) может оказаться непозволительной роскошью. А ведь под них нужны новые законы, которые будут отданы на откуп мажилису – «коллективному Назарбаеву», стоящему на страже интересов семейно-клановой элиты.

Президент Токаев, таким образом, попадает между двух огней: с одной стороны, на исходе войны с коронакризисом ему позарез нужна мирная – и главное, быстро реализуемая повестка дня. Иначе он рискует потерять завоеванное в чрезвычайную эпоху доверие общества. С другой –на кону доверие элит, получить каковое после проигранной битвы за мажилис будет чрезвычайно трудно. Достаточно вспомнить провал избирательной кампании партии «Адал», за которой, как принято считать, стоит лояльный второму президенту Тимур Кулибаев. То, что адаловцев не пустили ни в мажилис, ни в маслихаты говорит о стремлении оппонентов Токаева сохранить мощный противовес его реформаторским устремлениям.

К слову, показательна реакция самих адаловцев на фиаско 10 января. Официально они демонстрируют олимпийское спокойствие, заявляя, что намерены продолжить начатую партией работу «с массами». А в приватной беседе один из функционеров «Адала» высказался куда более откровенно. По его словам, прошедшие выборы для партийцев – некий пробный шар, а в следующую электоральную кампанию они намерены лишить «Нур Отан» статуса правящей партии. Вот так – не больше, но и не меньше. При этом, собеседник дал понять: будущие выборы могут состояться досрочно – уже через пару лет…

Так что, перед действующим президентом стоит задача не растерять в условиях «мира» доверие общества, обретенное на «войне», иначе говоря – успеть за этот короткий срок предъявить и народу, и – главное – элитам конкретные результаты своего курса реформ.

В противном случае его политическое долголетие окажется под большим вопросом.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.